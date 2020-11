Il vino da togliere e il killer instinct che non c'è. L'Inter non va oltre l'1-1 con l'Atalanta

L’Inter di Antonio Conte continua ad offrire prestazioni tutto sommato positive, ma dimostra ancora una volta una certa allergia al successo. Contro l’Atalanta finisce 1-1, in una partita che aveva visto i nerazzurri di Conte andare avanti con Lautaro Martinez a inizio ripresa. Poi, nel finale di gara, il pareggio di Miranchuk ha fissato il risultato sull’1-1 finale. Un punto che smuove la classifica ma che lascia l’Inter distante dalla vetta dei cugini rossoneri.

Per quanto riguarda la gara, Antonio Conte è soddisfatto. Ha apprezzato ancora una volta lo spirito dei suoi, specificando come non si aspettasse una reazione dopo Madrid semplicemente perché la sua squadra, risultato a parte, gli era piaciuta. E poi si è scagliato, ironicamente, contro quelli che vedevano in lui un minor furore agonistico rispetto al recente passato: "Toglietegli il vino", ha scherzato l'ex ct. Anche se ha ammesso che alla sua Inter di questi tempi manca il killer instinct che fa vincere le partite.