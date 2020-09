In attesa di Milik-Dzeko, la Roma si muove: Under saluta, Kumbulla sbarca a Trigoria

In attesa di Arek Milik (e di Edin Dzeko). La nuova Roma di Friedkin inizia a muoversi, ad affacciarsi sul mercato e a far sentire la propria presenza in sede di trattative. E il colpo lo ha battuto in difesa, la società giallorossa, andando a cambiare rotta dopo le difficoltà nel far tornare a Trigoria Smalling. Marash Kumbulla ha fatto il suo sbarco nella Capitale nelle scorse ore, visite mediche e via con la definizione degli accordi per il nuovo contratto. Con la Roma, Kumbulla firmererà un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, mentre con l'Hellas l'operazione si è chiusa sulla cifra complessiva di 31 milioni di euro così divisi: 23 tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, ulteriori 7 più 1 di bonus per il trasferimento in direzione opposta del cartellino di Cetin.

Addio a Cengiz Under - Gli uomini mercato giallorossi però non si sono fermati lì. Per un'entrata deve esserci un'uscita, è questo il diktat di quasi tutte le 20 società di serie A. E così è stato per la Roma: preso Kumbulla, è stata definita la cessione di Cengiz Under al Leicester. Un'operazione che porterà nelle casse della società 27 milioni complessivi. 3 per il prestito, 24 dopo che sarà esercitato l'obbligo di riscatto a fine stagione.