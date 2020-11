In Serie A scoppia un (altro) caos ASL: bloccati i nazionali di Lazio, Roma e Fiorentina

vedi letture

In tempi così complicati, la Serie A non aveva certamente bisogno di un nuovo terremoto mediatico, specie se collegato alla gestione del virus (con ancora una ASL coinvolta dopo Juve-Napoli), che invece si è presentato puntualmente nella giornata appena messa agli archivi. Anche se non si tratta di una questione che riguarda direttamente le squadre di club, quanto più i calciatori che queste dovrebbero concedere alle squadre nazionali, e che nel caso di Lazio, Roma e Fiorentina rischia di diventare un'utopia, almeno in questa sosta.

Tutto comincia dallo stop imposto dall'ASL della Regione Toscana, che ha impedito ai giocatori della Fiorentina di raggiungere le rispettive nazionali, imponendo una bolla dopo la mancata autorizzazione alla partenza. A stretto giro di posta, ecco che anche l'ASL del Lazio si è attivata, bloccando allo stesso tempo i viaggi internazionali dei giocatori di Roma e Lazio.

Una situazione che tiene dunque con il fiato sospeso potenzialmente quasi tutte le squadre di Serie A, che al loro interno ospitano almeno un rappresentante di selezioni nazionali ciascuna, di fatto, e che necessita di una soluzione rapida da parte delle autorità. Dal fronte Ministero dello Sport, ad oggi, tutto tace, anche se Marotta, ad dell'Inter, in tal senso, è stato piuttosto chiaro: "Intervenga il ministro Spadafora". Perché il calcio italiano, no, non ha proprio bisogno di un nuovo terremoto.