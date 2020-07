Inter, anche Marotta fa muro su Lautaro: l'attaccante verso la permanenza in nerazzurro

In casa Inter continua a tener banco il futuro di Lautaro Martinez, divenuto il vero uomo mercato dei nerazzurri dopo la cessione di Mauro Icardi. Il Barcellona dovrà fare in fretta se spera ancora di mettere le mani sul Toro, visto che la clausola rescissoria dell’attaccante scadrà il 7 luglio, quindi tra poco più di 24 ore. La trattativa con i blaugrana si è arenata proprio su questo aspetto: l’Inter continuava a pretendere il pagamento integrale della clausola, che ammonta a 110 milioni di euro, mentre il Barcellona intendeva trattare solo per cifre inferiori. L’attaccante, dal canto suo, non ha mai manifestato apertamente la propria volontà di andare via e anche per questo motivo l’Inter è rimasta ferma sulle proprie posizioni: Lautaro parte solo se qualcuno paga la clausola.

Intanto prima del match che l’Inter ha poi perso contro il Bologna sono arrivate le parole dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta: “Al di là delle date, credo che la considerazione più esplicita sia che l'Inter non vuole cedere i propri campioni e i propri giovani di valore - ha assicurato -. Se il giocatore vorrà andare via, valuteremo insieme. Fino ad oggi però non è stata manifestata questa volontà. Credo che vista la sua giovane età possa vedere più avanti cosa fare nella sua carriera, per lui deve essere motivo d'orgoglio essere all'Inter ora”. Parole che confermano la linea societaria: a meno che non sia il giocatore a chiedere di essere ceduto o che qualcuno paghi la clausola, Lautaro resta nerazzurro.