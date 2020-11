Inter appesa ad un filo in Champions. Male i singoli, Real montagna dura da scalare

Nonostante un ko per 2-0 pesante da metabolizzare e una classifica Champions che vede l’Inter lontanissima dalla qualificazione, l’analisi post Real Madrid di Antonio Conte parte giustamente dalla morte di Diego Armando Maradona, definito “poesia” dal tecnico nerazzurro. Fatti gli onori al Diez, Conte si concentra sulla partita: “Sotto di un gol e in dieci da inizio gara è diventata una montagna difficile da scalare”, spiega l’allenatore che comunque ha elogiato l’atteggiamento e la voglia di recuperare dei suoi.

Capitolo singoli: malissimo Vidal, col rosso che ha costretto i suoi in 10 per un’ora di gioco, da segnalare anche le prestazioni sottotono dell’ex di turno Hakimi e della coppia d’attacco, Lukaku e Lautaro. Ora per passare il girone l’Inter dovrà vincere le ultime due gare rimanenti e sperare che il Real Madrid batta il Borussia Moenchengladbach.