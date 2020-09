Inter, atteso Hakimi. E con lui ci sarà Nainggolan: Conte può avere in casa il rinforzo

Achraf Hakimi ci sarà. L'esterno marocchino, prelevato dal Real Madrid, sarà in Italia tra poche ore, pronto a unirsi all'Inter: nella giornata di martedì svolgerà il tampone, necessario per anticipare la ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione. Con lui, a sorpresa o forse no, Radja Nainggolan: il Cagliari insiste, ma l'Inter chiama e il belga per ora rientra dal prestito ai sardi. Nonostante le insistenze dei rossoblù e il legame con la Sardegna, non è un mistero che Conte punterebbe volentieri su di lui anche per il prossimo campionato. Aspettando Vidal e Kanté, o magari entrambi, il salentino potrebbe già avere in casa un rinforzo da novanta.