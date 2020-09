Inter, ecco Kolarov. Nelle prossime ore la firma, Conte ha un altro rinforzo

Aleksandar Kolarov a Milano e all'Inter. A breve, anche ufficialmente. Nelle prossime ore, il laterale serbo firmerà il contratto, annuale con opzione per il rinnovo, che lo legherà alla società nerazzurra, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Sostenute a partire dal pomeriggio, dopo esser atterrato a Linate in tarda mattinata. Aspettando Vidal, Conte può abbracciare un giocatore duttile, per una squadra che avrà più opzioni per andare in campo, anche grazie al serbo.