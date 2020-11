Inter ko a Madrid ed è ultima nel girone Champions. Ma Conte elogia comunque la sua squadra

REAL MADRID-INTER 3-2 (25' Benzema, 33' Ramos, 35' Lautaro, 69' Perisic, 81' Rodrygo)

L'Inter continua a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in Champions League e dopo i due pareggi con 'Gladbach e Shakhtar arriva la sconfitta in casa del Real Madrid. 3-2 il risultato finale che punisce forse eccessivamente gli uomini di Conte, bravi comunque a riprendere i Blancos dopo esser stati sotto 2-0. Poi, il gol di Rodrygo nel finale che ha spezzato definitivamente l'equilibrio e lasciato i nerazzurri da soli in fondo alla classifica del gruppo.

Un ko che tuttavia lascia piuttosto sereno Antonio Conte. Bene le prestazioni di Lautaro, Perisic e Barella, male l'ex Hakimi che con un retropassaggio ha regalato il primo gol a Benzema, ma in generale il tecnico nerazzurro è soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra, del fatto di essere andata a Madrid per vincere e comunque di aver costretto i Blancos a sudarsi i 3 punti. Questione di dettagli, ha confessato Conte a fine partita. Dettagli che però dovranno essere sistemati in fretta, visto che il girone di Champions è già arrivato a metà percorso.