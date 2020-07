Inter, risposta all'Atalanta e record dell'anno del Triplete nel mirino: ma senza scudetto

L'Inter vince contro il Napoli grazie a una rete per tempo, firmate D'Ambrosio e Lautaro Martinez, quest'ultimo finalmente a segno dopo quattro partite di digiuno. Una gara sofferta contro quella dei partenopei ma ben gestita. L'argentino, autore della rete che ha chiuso l'incontro, ha giocato solo mezz'ora subentrando a un Alexis Sanchez non brillante. Proprio sul cileno a pochi minuti dall'inizio della partita l'amministratore delegato Beppe Marotta ha ammesso le difficoltà nel trovare l'accordo col Manchester United per il riscatto. Appena un minuto (più recupero) per Eriksen. Conte gli preferisce ancora una volta Borja Valero, ribadendo la stima nei confronti dello spagnolo e allontanando l'arrivo di Leo Messi: "È più facile spostare il Duomo che acquistarlo". Intanto l'Inter sale a 79 punti, per arrivare a uno score migliore bisogna risalire alla stagione 2009-10, l'anno del Triplete: allora ne bastarono 82 per essere campioni d'Italia. Contro l'Atalanta nell'ultima giornata oltre a legittimare il secondo posto ci sarà l'opportunità di eguagliare quel record.