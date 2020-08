Inter, si riaccendono le sirene per Lautaro: sulle tracce del Toro Barcellona e Man. City

L’Europa League ha sopito per qualche giorno le voci relative a un possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona, ma l’interesse dei blaugrana per l’attaccante dell’Inter non è mai veramente sparito. I media spagnoli sono sicuri: i catalani hanno riallacciato i contatti per il Toro dopo aver lasciato volontariamente scadere la clausola rescissoria dell’attaccante da 111 milioni di euro. L’Inter è fermamente intenzionata a monetizzare al massimo la cessione del suo centravanti, quindi l’unico modo per abbassare la parte cash per i blaugrana è l’inserimento di contropartite tecniche che siano gradite ai nerazzurri (Semedo, Vidal o Junior Firpo). Se l’affare dovesse saltare, la prima alternativa è Memphis Depay del Lione.

Ma le pretendenti per il Toro non mancano. Oltre al Barcellona, anche il Manchester City sembra voler fare sul serio per l’argentino, ritenuto l’erede ideale di Sergio Aguero. Sarebbe già pronta un’offerta da 90 milioni di euro, molto vicina alle richieste dell’Inter e sulla base della quale è possibile trattare. I nerazzurri non vorrebbero cederlo, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile potrebbero essere pronti a intavolare un dialogo.