Inter, Vidal ora davvero a un passo: il cileno ha salutato il Barça, pronto a riabbracciare Conte

Il gueriero è un po' più vicino a raggiungere il suo condottiero. Molto più vicino, perché ieri Arturo Vidal ha visto per l'ultima volta, almeno da avversario, la Ciutat Esportiva del Barcellona. Non si è allenato con i compagni, ha raccolto le sue cose e li ha salutati. Nel suo futuro c'è l'Inter, anche a costo di rinunciare a qualche milione. Diversi milioni, a dirla tutta.

L'arrivo atteso a breve. A Milano lo si aspettava già in serata: non ancora, ma ci siamo. Nelle prossime ore, probabilmente già domani, il cileno arriverà nel capoluogo meneghino. L'accordo con l'Inter è raggiunto da tempo, il programma sarà quello classico: visite e firma, poi di nuovo agli ordini di Conte. E in campo in Italia, a distanza di cinque anni dall'ultima volta.