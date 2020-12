Inter, vittoria di rabbia a Cagliari per cancellare la Champions: e con l'aiuto del Piano B

L'Inter ingrana la quarta. I nerazzurri di Antonio Conte trovano il poker di vittoria consecutive in campionato superando 3-1 in rimonta il Cagliari alla Sardegna Arena e cancellando la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Dopo un primo tempo dominato a caratterizzato da un super Cragno autore di interventi decisivi e da un gol di Sottil che ha rotto l’equilibrio. Nella ripresa il tecnico nerazzurro cambia mettendo in atto il Piano B con il passaggio della difesa a quattro e prima Barella poi il neo entrato D’Ambrosio ed infine Lukaku hanno capovolto il punteggio per tre punti importanti.