Italia, Bonucci non ce la fa: "Ho stretto i denti, ma devo fermarmi". Ora Bastoni o Di Lorenzo

Leonardo Bonucci è costretto ad alzare bandiera bianca. Il difensore della Juventus ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale italiana per via dei noti problemi fisici che lo hanno frenato nelle ultime gare: "Volevo esserci a tutti i costi, ma purtroppo non posso - le parole del centrale a Rai Sport -. Ho spinto tanto e stretto i denti negli ultimi 20 giorni, già con la Lazio nell'ultima mezz'ora sentivo fastidio. Purtroppo è un crescendo di dolore, sono costretto a fermarmi. A Torino valuteremo i tempi di recupero. Ci tenevo a esserci, ma purtroppo non sto bene”. E sui social poi ha chiarito: "In tribuna sarò il primo tifoso".

E adesso chi al suo posto contro la Polonia? In conferenza stampa il vice ct azzurro Alberico Evani ha risposto così alla possibilità che a sostituire il senatore bianconero sia uno tra Alessandro Bastoni e Giovanni di Lorenzo: "Dobbiamo ancora decidere, valuteremo nell'ultimo allenamento. Che giochi il primo o il secondo, si tratta di due bravi ragazzi. Dovremo capire chi starà meglio, valuteremo stasera".