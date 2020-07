Jorge Messi a Milano, non Lionel: i vantaggi fiscali fanno sognare, da Barça smentiscono

Jorge Messi a Milano. Quanto a Lionel, è tutto più complicato. Nella giornata di giovedì, i colleghi di Radio Rai hanno lanciato una vera e propria notizia bomba: il padre dell’argentino del Barcellona è in procinto di trasferirsi nel capoluogo meneghino. Perché?

Una scelta di natura fiscale. Detto che la notizia sul trasferimento di Messi senior è pressoché confermata, abbiamo raggiunto Alessandro Belluzzo, managing partner della Belluzzo International Partners e Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, per capire quali possano essere le sue motivazioni: con un regime fiscale agevolato, la Serie A può tornare a essere una destinazione ambita sotto questo profilo per tanti sportivi di alto livello.

Dall’entourage smentiscono. Detto del padre, agli appassionati italiani interessa soprattutto il figlio. Perché Leo Messi è stato più volte accostato all’Inter, sogno nemmeno troppo nascosto di tanti tifosi eccellenti, a partire dall’ex presidente Moratti. In Catalogna, al momento, frenano: chi è vicino alla Pulce fa sapere che lo scenario di un suo trasferimento in nerazzurro (e più in generale lontano dal Barça) è in questo momento inimmaginabile. Poi, ovvio, il futuro è un territorio tutto da scrivere.