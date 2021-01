Juric chiede rinforzi, i risultati gli danno torto: il Verona fa un altro punto, con un eurogol

vedi letture

Pochi ma buoni. Perché Ivan Juric, come di consueto, approfitta anche della seconda gara di questo 2021 per ricordare quanto il suo Verona abbia bisogno di rinforzi sul mercato invernale. Intanto, però, il suo Hellas va avanti, continua a fare punti (non tre, ma tanto basta) fuori casa e torna da Torino con un pareggio. Contro i granata finisce 1-1 una gara svegliata dal grandissimo gol di Federico Dimarco, migliore in campo tra gli scaligeri guidati dal solito Zaccagni e traditi dalla leggerezza difensiva di Faraoni. Fuori casa, l’Hellas non ha paura di nessuno e manda un messaggio chiaro al campionato: macché rivelazione, ormai sembra tanto una certezza. In attesa, appunto, del mercato: perché il tecnico croato non molla un colpo e a ogni piè sospinto chiede alla dirigenza di migliorargli e ampliargli la squadra. I risultati, a dirla tutta, non gli danno ragione. E questa, per il Verona, è pur sempre una buona notizia.