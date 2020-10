Juve-Napoli ha un risultato ma non è finita: i legali azzurri preparano il secondo tempo

Aveva ragione chi ha sostenuto che fosse solo il primo tempo, ma d'altra parte nessuno ne ha mai davvero dubitato. Juventus-Napoli ha un risultato, 3-0 a tavolino, ma non è certo finita. Il giorno dopo il verdetto del Giudice Sportivo, che oltre alla sconfitta ha comminato agli azzurri l'automatico punto di penalizzazione, sono fioccate le indiscrezioni ei commenti su quel che sarà.

Il Napoli prepara il ricorso. Dovrebbe seguire il filone sportivo, appellandosi alla Corte Sportiva d'Appello, almeno secondo le ultime indiscrezioni. E il pool legale guidato da Grassani metterà in campo tutte le prove a propria disposizione per dimostrare che il Napoli quella partita ha fatto di tutto per poterla giocare, ma non l'ha potuta disputare. Così ancora i carteggi con Asl e Regione, ma anche le prenotazioni a Torino e gli scambi di comunicazioni col capoluogo piemontese. La tesi principale? Quell'ordine arrivato così tardi, in realtà, spiegava soltanto quel che era stato chiaro sin dall'inizio.

Le reazioni. Agnelli, presidente della Juve, ha definito "collaterali" alla vicenda i bianconeri. Se ne può dedurre che la Vecchia Signora non parteciperà al contraddittorio? Possibile, anche se non manca chi ha ipotizzato che possa farlo per sollevare la questione della possibile ricusazione del giudice Sandulli, presidente della corte di secondo grado e che si è già espresso pubblicamente sulla vicenda. Dalla Lega, per ora, fanno sapere senza virgolette che filtra soddisfazione, così come dalla FIGC: la sentenza salva-calcio, in fin dei conti, ha evitato di mettere a nudo il protocollo stilato dalla federcalcio col governo. Come andrà a finire? Un ex Giudice Sportivo, D'Urso, ha ipotizzato che gli avvocati del Napoli sguazzeranno nelle pieghe di una sentenza che lascia spiragli alle recriminazioni azzurre. E anche l'ex Tas Cascella ha evidenziato come il diritto alla salute prevalga su tutto. La reazione più giusta, a prescindere da come andrà a finire? Quella di Rino Gattuso: non c'è dubbio che lui la partita che non si è mai giocata l'avrebbe voluta affrontare. E vincere.