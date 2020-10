Juve-Napoli, una partita infinita. La palla al Giudice Sportivo, che prende tempo per decidere

Una giornata che prometteva d'essere rilevante, se non decisiva, e che invece alla fine si è rivelata transitoria. A Roma è andato in scena il tanto atteso incontro tra Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, e il presidente federale Gabriele Gravina: oggetto, ovviamente, il rischio che il campionato venga stravolto dagli accadimenti di ieri sera, e della mancata presenza del Napoli all'Allianz Stadium, con probabile assegnazione di un 3-0 a tavolino.

In realtà la decisione, come ha ricordato anche Gravina, spetta al Giudice Sportivo, prima ancora della prevista scia di ricorsi che porterà con ogni probabilità la partita a giocarsi nei tribunali: non è un caso che proprio l'autorità giudicante del calcio abbia richiesto tempo ulteriore per approfondire le indagini, con tanto di slittamento in avanti del suo verdetto a proposito. Tutto questo fa capire l'importanza di una decisione che può stabilire le sorti di un campionato, la Serie A, fin qui mai sembrato in bilico come oggi. Almeno nella nuova stagione.

E proprio parlando dell'annata in corsa, sia Spadafora che Gravina si sono espressi quasi in coro, sostenendo la validità del protocollo Governo-FIGC e ribadendo l'importanza che sia rispettato. Di decisioni definitive, però, per il momento non se ne sono ancora viste.