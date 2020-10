Juve-Napoli, verdetto ancora rimandato. Intanto le Procure indagano sull'isolamento

Juventus-Napoli, la partita che non si è giocata, continua a non avere un risultato. Nella giornata appena conclusa, infatti, si è appreso che la decisione del giudice sportivo arriverà non prima della prossima settimana. Un rinvio tecnico, ha spiegato Mattia Grassani, legale dei partenopei, dovuto al prereclamo presentato dal club azzurro. Cresce l’ipotesi che la partita possa essere rigiocata (si fa per dire), ma al momento nessuna certezza.

Intanto, le Procure indagano. Nell’attesa di un risultato per la sfida mai disputata, si gonfia il caso, doppio, relativo alla gestione dell’isolamento da parte di entrambi i club. Capitolo Napoli: gli ispettori della FIGC hanno visitato Castelvoturno, in in un appuntamento giudicato quasi di routine e comunque soddisfacente da parte della società. Sul fronte Juve, sono ben due le procure al lavoro. Quella di Torino, che ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato ma relativo alla violazione dell’isolamento da parte di 7 giocatori bianconeri, tra cui le stelle Ronaldo e Dybala: rischiano, nel peggiore dei casi, una multa da 1.000 euro. In giornata, però, anche la Procura FIGC ha aperto una sua indagine, chiedendo gli atti ai magistrati del capoluogo piemontese.