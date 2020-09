Juve, parla McKennie. Centrocampista box to box, col mito di Pirlo e Cristiano Ronaldo

Ecco Weston McKennie. Primo acquisto dell'estate juventina, il centrocampista statunitense è stato il protagonista di giornata, in casa della Vecchia Signora. "È successo tutto in due settimane - ha spiegato raccontando la trattativa che lo ha portato alla corte di Pirlo, del quale ha aggiunto - è un vero maestro. Incredibile poter imparare da lui e poter essere circondato da giocatori che fino a ieri vedevo solo in televisione". Cristiano Ronaldo su tutti: "Ho capito in questi giorni la grande professionalità e di poter imparare tantissimo ovunque. Avere l’opportunità di giocare con Ronaldo che ha giocato a livelli top per tanti anni e vedere come si comporta mi porterà sicuramente dei vantaggi". In che posizione? L'ex Schalke 04 ha chiarito anche il suo modo di giocare: "La posizione migliore e dove mi sento a mio agio è a centrocampista col ruolo di mediano box to box. Uno dei miei punti di forza è recuperare palla e ho già parlato con l'allenatore".

