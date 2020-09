Juve, una poltrona per tre: il passaporto di Suarez, lo stallo Dzeko. E rispunta Cavani

Una poltrona per tre. L'attacco della Juventus è una piece teatrale in cerca di un nuovo protagonista, e i bianconeri continuano a giocare su più tavoli. Il primo nome resta quello di Luis Suarez: l'amico Messi resta a Barcellona, ma il futuro dei due è slegato, almeno nelle intenzioni del club catalano. La Vecchia Signora è vicinissima all'accordo col Pistolero, la vera incognita resta il passaporto, per il quale Suarez ha comunque avviato le pratiche. Poi c'è Edin Dzeko: il bosniaco ha trovato il gol con la Bosnia contro l'Italia, la più grande incognita resta legata al sostituto, perché la Roma continua a lavorare per Arek Milik, ma la trattativa con il Napoli è ancora in divenire. E poi c'è Edinson Cavani: i contatti col Matador sono ripresi. Al primo approccio non è scoccato l'amore, se son rose fioriranno. E Pirlo aspetta l'erede di Higuain. Che, a dirla tutta, è ancora a Torino.