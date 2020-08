Juventus-Dybala, futuro ancora tutto da scrivere. Con una grande offerta può partire

In casa Juventus resta di importanza centrale la questione relativa al futuro di Paulo Dybala. Resta infatti tutto da scrivere il futuro della Joya, visto che la trattativa per il rinnovo contrattuale al momento sembra vivere una fase di stand-by e che l’ipotesi di un addio al momento non sembra da scartare, sia per questioni tattiche che - soprattutto - di bilancio. Nonostante l’ottima stagione disputata, infatti, in caso di offerta importante l’attaccante argentino potrebbe lasciare Torino. Dybala è valutato circa 100 milioni di euro, cifra alla quale sarebbe difficile per la Vecchia Signora dire di no.

La Juventus potrebbe però anche decidere di fare cassa da altri giocatori, con Federico Bernardeschi e Douglas Costa che potrebbero essere inseriti in scambi di mercato, come quello con il Napoli per portare Arkadiusz Milik in bianconero. Anche Luca Pellegrini e Cristian Romero potrebbero rivelarsi pedine di scambio preziose. Al momento, comunque, in casa Juve nessuno sembra completamente incedibile, nemmeno Cristiano Ronaldo, il cui addio alleggerirebbe tantissimo le casse bianconere visto l’importante ingaggio percepito dal portoghese.