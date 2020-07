Juventus-Lazio, la vigilia di Sarri: "Ho un contratto, il mio futuro è domani"

È grande l’attesa per Juventus-Lazio, big match dell’Allianz Stadium. Una sfida che un mese fa poteva assegnare lo Scudetto. Domani forse non sarà così, ma per motivi diversi nessuna delle due formazioni può permettersi di lasciare altri punti. Maurizio Sarri deve vincere per la classifica, ma anche per rinsaldare la sua posizione in classifica dopo le voci dell’ultima settimana: “Ho un contratto e voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa deve rimanere concentrata”, ha detto l’allenatore toscano nella conferenza stampa di vigilia, senza dunque entrare nel merito di quello che potrebbe succedere ad agosto. La sfida contro la Lazio non sarà decisiva per il suo futuro, ma peserà comunque nella valutazione che la società farà del tecnico e della sua capacità di gestire i big match.

“La squadra è abituato a lottare per questi traguardi, e dovrebbe dare ampie garanzie - ha aggiunto Sarri sulla corsa Scudetto -. Poi stiamo vivendo un momento unico nella storia del calcio. C’è chi sta ovviando meglio, e chi lo sta accusando di più. Ma i nostri giocatori sono mentalmente pronti, li stanno vivendo da anni. Dovrebbe essere normale viverlo con la giusta serenità".

Chiosa sui dubbi di formazione: “Bentancur, de Ligt e Bonucci hanno fatto differenziato, oggi vediamo la reazione. Chiellini deve stare fermo per qualche giorno. Vediamo domani chi è in grado di giocare visto che abbiamo comunque alternative. Cuadrado al posto di Bernardeschi? È un discorso di compiti e di svolgerli bene. Possiamo giocare con Douglas Costa o Cuadrado, vediamo quale soluzione scegliere. Si tratta di fare bene i compiti affinché la difesa non venga esposta”, ha concluso. Qui tutte le ultime sulle due formazioni.