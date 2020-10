Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e -1 agli azzurri: le reazioni al verdetto

La decisione è finalmente arrivata: Juve-Napoli, la gara che non si è mai giocata, finisce con un 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e -1 in classifica per gli azzurri. Numerose le reazioni, a partire da quella della società azzurra. Ma a commentare la vicenda sono stati anche esperti di diritto sportivo, tifosi delle due squadre e anche esponenti del mondo politico, giornalistico e dello spettacolo italiani.

Il club azzurro: "Attendiamo l'esito dell'appello credendo nella giustizia"

ESCLUSIVA TMW - Avv. D’Onofrio: “Juve-Napoli? La decisione era chiara. Cosa può succedere ora”

Avv. Di Cintio: "Juve-Napoli? Decisione articolata. È solo il primo grado"

Avv. Pasqualin: "Decisione ineccepibile e inevitabile"

Varriale: "Juve-Napoli 3-0 è solo il primo tempo. Ci sarà il secondo e forse i supplementari"

De Magistris: "Juve-Napoli, il 3-0 a tavolino è sgradevole. Gli sportivi vincono sul campo"

Avv. Chiacchio: "Sorpreso, giudizio ribaltabile"

Pippo Baudo controcorrente: "Non mi piace, così non è stile Juve"