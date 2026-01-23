Juventus-Napoli vale 6 punti. Dal silenzio della vigilia alle formazioni: Conte aspetta Giovane

Sono ore ricche di novità sul fronte del calciomercato, ma intanto la 22esima giornata del campionato di Serie A entra nel vivo. Dopo l'anticipo giocato dall'Inter contro il Pisa, domenica alle 18.00 la Juventus ospiterà il Napoli a Torino. La vigilia non sarà arricchita da eventuali dichiarazioni dei due tecnici, dato che entrambi i club hanno optato per non far tenere la conferenza stampa da parte del proprio allenatore. Sul fronte Napoli, Antonio Conte potrebbe già avere con sé il brasiliano Giovane: sarà subito convocato?

Luciano Spalletti per contro potrà contare su Weston McKennie, che venerdì ha svolto una seduta personalizzata di recupero, ma le sue condizioni non destano preoccupazione nello staff. Lo statunitense sarà infatti regolarmente in campo nel match.

Qui Juventus: le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti per il match contro il Napoli si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui non dovrebbero esserci grandi novità e sulle fasce giocheranno Kalulu e Cambiaso, in mezzo toccherà a Bremer e Kelly. A centrocampo, Spalletti si affiderà a quelle che sono le sue certezze ovvero Locatelli e Thuram. Il francese è reduce dal gol in Champions, mentre il capitano della Juventus, contro il Benfica, è stato tra i migliori in campo. Sulla trequarti, dal primo minuto dovrebbe rivedersi Conceicao anche perché Miretti, mercoledì, non ha fornito una buona prestazione. Insieme al portoghese spazio a McKennie e Yildiz. In attacco è possibile che tocchi ancora a David con Openda inizialmente in panchina.

Qui Napoli, emergenza per Conte

Emergenza assoluta in casa Napoli in vista della sfida alla Juve. L’infortunio di David Neres è più serio del previsto e rischia di tenerlo fuori a lunga, Lang è già al Galatasaray e Lucca è volato in Inghilterra per accasarsi al Nottingham. Mancano inoltre Rrahmani, Meret, De Bruyne, Gilmour e Politano, con Anguissa ancora da valutare e Spinazzola che ha una botta al ginocchio. Scelte obbligate nel 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle corsie Di Lorenzo a destra e, se recupera, Spinazzola altrimenti c’è Gutierrez. Dietro ad Hojlund conferma per Vergara ed Elmas, con Lukaku che potrebbe forse fare un quarto d’ora nel finale. Giovane sarà subito convocato? Nel caso, partirebbe dalla panchina.