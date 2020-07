L'1-1 è la fotografia del Torino: si salva, ma che fatica. La magia di Verdi non basta

Un gioiello di Verdi non basta al Torino per battere la SPAL, ma consente alla squadra di Longo, complice lo stop del Lecce, di raggiungere la salvezza. Il magro 1-1 di Ferrara è la fotografia del vorrei ma non posso, o potrei ma non voglio, che è stata la stagione dei granata. Il 24 è finalmente sugli scudi, mentre vengono meno due certezze come Belotti e Nkoulou. Conquistata la salvezza, c’è da chiedersi quale sarà il futuro: Longo vorrebbe restare e non è un mistero. Ma gli obiettivi del Toro di Cairo, al netto del tecnico, non potranno in ogni caso essere i canonici 40 punti.