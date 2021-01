L'annuncio di Gosens, il caso Gomez, le parole di Percassi: Atalanta al centro dell'attenzione

Tante notizie dal mondo Atalanta anche nell'ultimo giorno del 2020. Non tende a placarsi il caso Gomez, nonostante le parole del presidente Percassi che nel corso di una intervista rilasciata a 'L'Eco di Bergamo' ha sviato il tema: "Il caso Papu? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto". Il caso resta aperto, con Gomez che al momento resta fuori dai piani della Dea ed è al lavoro col suo entourage per trovarsi una nuova sistemazione.

Su Gasperini, Percassi s'è poi augurato che possa restare a vita e quando s'è parlato di mercato in vista della sessione di gennaio ha risposto così: "Il mercato in entrata dell'Atalanta è chiuso, a meno che non capiti la grande occasione, ma a gennaio non è mai facile. Sono orgoglioso dell'acquisto di Maelhe. Se serve un giocatore pronto dobbiamo intervenire, come con lui. E' bello averlo qui prima della ripresa del campionato, a gennaio si giocherà tanto".

Da registrare, nell'ultimo giorno del 2020, anche l'intervista rilasciata a Robin Gosens al quotidiano tedesco 'Rheinische Post'. Nel corso del botta e risposta Gosens, uno dei punti di forza dell'Atalanta di Gasperini, s'è augurato un futuro in Bundesliga: "Ho sempre detto - ha dichiarato - che mi piacerebbe fare il passo in Germania in un top club. Questo non vuol dire che sono all'Atalanta e a Bergamo contro la mia volontà, né che sia urgente un mio addio, ma se si aprisse una porta, beh, proverei a cogliere quell'occasione".