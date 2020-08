L'Arsenal batte il colpo Willian. Arriva dal Chelsea a parametro zero, incensato da Edu

L'Arsenal batte il primo colpo Willian, arrivato a parametro zero dal Chelsea dopo che il suo contratto è scaduto nei giorni scorsi. L'ufficialità mette così fine a una delle telenovele del mercato estivo, con Arteta che si è detto contento perché è un giocatore che può fare la differenza all'Arsenal. Non solo il tecnico a vidimare la scelta della società, perché ci ha pensato anche il direttore sportivo Edu, connazionale di Willian, parlando di un giocatore fantastico per il club.