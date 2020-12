L'Atalanta per la storia, nella trasferta più difficile. Cosa succederà dopo la partita?

L'Atalanta oggi giocherà la partita più importante della storia recente. Non tanto per quel che sta succedendo in campo, visto che già un anno fa i bergamaschi erano riusciti a espugnare Kharkiv andando agli ottavi. Bensì perché la situazione di Gasperini, dopo il diverbio con Gomez di una settimana fa, lascia ancora delle zone d'ombra che anche il comunicato della Curva Nord ha confermato. Invece Gasperini si diverte definendo il clima freddo e piovoso. Così c'è grande attesa per il post partita, dove può succedere di tutto.

C'è stata la rifinitura a Zingonia, mentre Marten de Roon non sa se se sarà un vantaggio non avere giocato contro l'Udinese. Il tecnico dell'Ajax, Ten Hag, tesse le lodi dei nerazzurri.