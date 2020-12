L'Atalanta riprende a correre: senza Papu, ma con un Ilicic ritrovato. Roma travolta in 45'

Non sono giorni banali in casa Atalanta, come non può esserlo la vittoria roboante in rimonta contro la Roma. Una partita iniziata non secondo programmi, e raddrizzata all'intervallo dalla mossa di Gian Piero Gasperini. Dopo averlo recluso in panchina per i primi 45 minuti, via libera a Josip Ilicic, che ha totalmente rovesciato l'andamento della sfida a suon di serpentine, illuminazioni e, almeno inizialmente, assist vincenti per i compagni. Una prestazione spettacolare, condita dal gol, e dalla sensazione - come ribadito nel post-partita dall'allenatore - che la sua presenza a pieno regime possa davvero far girare a mille questa squadra. Anche e soprattutto in virtù del tourbillon Papu, ancora ai primi posti nell'agenda della discussione atalantina, nonostante una vittoria che rilancia in pieno le ambizioni della Dea. Con un Ilicic così, d'altronde, anche un addio doloroso come quello al capitano può essere messo alle spalle. Contro la Roma gli sono bastati quarantacinque minuti fatti bene per surclassare la resistenza fin lì perfetta dei giallorossi.