L'Atalanta si sveglia solo nel finale con l'Inter. Ma Gasperini si gode Miranchuk e Ruggeri

Partita strana, quella giocata dall’Atalanta contro l’Inter. 1-1 il risultato finale che ha visto gli uomini di Gasperini creare nulla o quasi nei primi 80 minuti, per poi sciogliersi e proporre il solito calcio di sempre solo nell’ultimissima parte di gara. E infatti Gasperini, senza giri di parole, ha parlato di pareggio giusto ma di possibilità di vittoria non sfruttata nel finale. La nota sicuramente più positiva è il gol all’esordio in Serie A di Aleksey Miranchuk, definito “straordinario” dall’allenatore. Ma oltre al russo, ha favorevolemente impressionato anche il giovanissimo Ruggeri, schierato titolare a sinistra vista l’assenza di Gosens: “A quelli come me dico di divertirsi”, ha detto a fine gara il classe 2002.