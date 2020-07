L'Europa si allontana, ma il Verona e i suoi talenti restano la vera sorpresa di questa Serie A

Il Verona vince e convince fino al recupero, ma al 96' viene beffato dalla Fiorentina: la gara del Franchi finisce 1-1 e le speranze europee dei gialloblù si affievoliscono parzialmente. Dopo aver dominato in lungo e in largo il primo tempo ed essere passato in vantaggio al 19' con un eurogol di Faraoni su assist di Amrabat, senza alcun dubbio i due men of the match dell'incontro ( leggi qui le pagelle di TMW dell'Hellas Verona! ), nella ripresa la squadra di mister Juric ha fallito infatti almeno tre occasioni per chiuderla e alla fine si è così dovuta accontentare di un punto.