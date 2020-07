L'Hellas crolla, Juric alza la voce: "Meritavamo. E non dovevamo nemmeno salvarci..."

Brutta sconfitta per l'Hellas Verona in una gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Al Bentegodi, la squadra di Ivan Juric ha perso 5-1 nonostante l'iniziale vantaggio firmato Amrabat, il migliore in campo.

Nel post-gara, il tecnico croato fresco di conferma e rinnovo del contratto ha parlato di un Hellas che avrebbe meritato un risultato ben diverso e a chi gli ha chiesto del calo in questo finale di stagione ha risposto così: "A me era stata chiesta una retrocessione dignitosa: non era importante che ci salvassimo, ma che i conti fossero a posto. La partenza era quella", ha detto.