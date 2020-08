L'Hellas perde, Juric e Amrabat espulsi. E Borini giudica il primo tempo una brutta figura

Il Verona perde nettamente contro il Genoa, in una gara a cui non doveva chiedere niente. Tanti errori marchiani per la squadra di Juric, che tira per la prima volta in porta al novantesimo con Faraoni, ma in generale tutta la squadra fa una brutta figura.

Amrabat e Juric vengono espulsi, per motivi diversi. Il primo si azzuffa all'ultimo minuto con Cassata e salterà la prima partita con la Fiorentina, il tecnico invece si lamenta con Romero, autore di alcune entrate troppo aggressive. È per questo che non si presenta a DAZN e spedisce il vice Paro? Da capire. Per Fabio Borini, invece, il primo tempo è una brutta figura.