L'incontro con Pep e i dubbi sulla presenza al raduno. Messi-Barça, l'agenda delle prossime ore

Leo Messi e un futuro lontano dal Barcellona. Sono ore caldissime, quelle che circondano il destino della Pulce dopo il burofax inviato nella giornata di martedì in cui annunciava l'intenzione di lasciare il club in questa sessione di mercato. La scelta del Diez appare irremovibile e legata più ai dubbi sul progetto sportivo catalano che non alla continuità del presidente Bartomeu. Il Barça però, da parte sua, non vuol concedere sconti: Messi sarà ancora al centro della squadra di Koeman, almeno che qualcuno non arrivi con i 700 milioni della clausola. Anche per questo, la Giunta Direttiva catalana ha risposto no alla richiesta di un incontro col padre di Messi e coi suoi avvocati.

Incontro con Guardiola? Le voci come detto sono costanti e sempre più insistenti. Fin dalle prime ore l'interesse del Manchester City è sembrato il più reale, il più concreto. O almeno quello con basi più solide. E così è ancora, al netto dei possibili inserimenti di PSG, Inter o Juventus. Dalla Spagna, a sostegno del partito Citizens, arrivano conferme e ulteriori novità: in particolare, in queste ore il tecnico Pep Guardiola è stato avvistato a cena in un ristorante del centro di Barcellona. Niente di clamoroso, Guardiola è di casa in Catalogna. Ma secondo alcuni portali iberici nelle prossime ore, dopo il contatto telefonico dei giorni scorsi, potrebbe direttamente incontrare Leo Messi.

Domenica giornata cruciale - In attesa di capire se davvero la Pulce si incontrerà con Guardiola, c'è grande attesa per quel che potrebbe succedere nella giornata di domenica. A Barcellona è atteso il padre di Messi, che proprio in città potrebbe incontrare gli emissari e i dirigenti del Man City per portare avanti la questione. Domenica però ci sarà un'altra situazione da tenere sotto controllo: il Barcellona infatti ha convocato la rosa per i consueti test fisici e per i test PCR previsti dalle norme anti Covid-19. Per qualcuno Messi non si presenterà, per altri la sua presenza è scontata per non complicare ulteriormente i rapporti. Il dubbio rimane e rimarrà, almeno fin quando la faccia dell'argentino non sarà inquadrata dalle telecamere.

Lunedì la ripresa degli allenamenti - Poi, lunedì, ci sarà la ripresa vera e propria degli allenamenti per tutto il gruppo squadra. E anche in questo caso, certezze non possono essercene. Molto dipenderà dalla presenza o meno il giorno precedente, ma anche se Messi dovesse sostenere i vari test la domenica non è scontato che si presenti alla Ciutat Deportiva il giorno seguente.

Quando parla Messi? In tutto ciò, cresce l'attesa per quella che è l'annunciata spiegazione da parte del diretto interessato. Messi parlerà, darà la sua versione dei fatti, spiegherà i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione e saluterà quello che per 20 anni è stato il suo pubblico. Già, ma quando succederà? E come succederà? Le fonti più accreditate dicono che Messi prenderà la parola solo e soltanto dopo aver definito i contorni del suo addio col Barça, non prima. Il come, ancora non è stato definito: forse sui social, forse tramite una conferenza stampa, molto più probabilmente con un comunicato.