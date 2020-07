L'inizio di fuoco e la solita crisi emotiva, ma alla fine per il Bologna è un ritorno alla vittoria

Anche se tecnicamente da giocarsi rimane poco e nulla, il Bologna si aggiudica la partita in casa contro il Lecce, e torna ad assaporare i tre punti. In maniera meno lineare di come si poteva pensare dopo i primi 5', in cui è arrivato il rapidissimo uno-due con Palacio prima e Soriano poi. Da lì però una frenata, una crisi emotiva - come al solito, aggiunge Mihajlovic - ed ecco che il Lecce torna a sperare nel recupero del primo tempo, rientrando anche sul 2-2 nella ripresa. Il finale, però, sorride a Miha e i suoi: arriva il 3-2 di Barrow (migliore in campo nelle pagelle di TMW) ed il successo finale. La difesa non è rimasta chiusa neanche stavolta, ma in squadra, parola di Orsolini, si pensa già alla prossima stagione e a una candidatura europea.