L'Inter batte cinque colpi, schianta lo Shakhtar e si prende la finale. Conte sulla LuLa

Un Lautaro Martinez in formato deluse. E tanto altro. L’Inter schianta lo Shakhtar Donetsk con una prestazione per la quale sono gli aggettivi ad essere di troppo: il 5-0 rifilato agli ucraini in quel di Dusseldorf è un manifesto di tutto quello che funziona in casa dei nerazzurri. Migliore in campo l’argentino col 10, ma brillano anche Lukaku e D’Ambrosio, oltre a Barella, MVP tra coloro che non hanno segnato. E Antonio Conte, che sei anni dopo aver mancato la finale sfiderà ancora il Siviglia, sempre lì ad aspettare alla fine dell’Europa League, manda un messaggio agli andalusi: l’Inter ha fatto sembrare normale una squadra come lo Shakhtar. Che a dirla tutta stasera è sembrata normalissima. Ci ha preso gusto, ora toccherà allo scoglio rappresentato dagli andalusi. Ma l’Inter c’è. E batte cinque colpi.