L'Inter batte il Genoa senza subire neanche un tiro. E Conte non vuol più parlare di Eriksen

vedi letture

L'Inter si aggrappa ancora alle spalle e ai piedi di Romelu Lukaku per battere il Genoa nella trasferta di Marassi. Lo 0-2 finale nasconde una partita ben giocata da entrambe le squadre, con l'Inter che ha comunque comandato la gara dall'inizio alla fine riuscendo a non subire neanche un tiro nello specchio della porta nell'arco dei 90'. Da segnalare, oltre a Lukaku, le ottime prestazioni di Ranocchia, Darmian e Barella, subentrato ad Eriksen e bravo a cambiare l'inerzia del match.

Proprio il danese è stato motivo di discussione nel post partita, con Antonio Conte che ha fatto capire di non aver più voglia di commentare le sue prestazioni dopo ogni partita giocata. Il tecnico ha commentato anche il rendimento di Ranocchia, con lo stesso difensore che ha confermato come pur di vincere con la maglia nerazzurra abbia detto di no a tante offerte in estate.