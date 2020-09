L'Inter che perde tempo, il cuore rossonero di Tonali: Milan, a questo punto manca solo l'annuncio

vedi letture

A questo punto, mancano davvero soltanto visite mediche, firma e annuncio ufficiale. Sandro Tonali può considerarsi a tutti gli effetti un calciatore del Milan. La conferma arriva direttamente da Massimo Cellino, presidente del Brescia. Che, nella giornata appena conclusa, ha raccontato anche la gestazione di un affare per niente normale.

L'Inter era nettamente avanti. Il numero uno delle Rondinelle, che ha raccontato anche di un'offerta del Barcellona, ha spiegato soprattutto come la società nerazzurra si fosse mossa per prima. Poi, ha perso tempo. Perché? Il cambio di rotta è piuttosto evidente, nelle strategie interiste: tra le intenzioni di Conte, più propenso a un instant team capace di vincere subito, e le indicazioni dalla Cina, da un certo punto in poi Marotta e Ausilio hanno virato su profili meno giovani e soprattutto meno costosi rispetto a giocatori come Tonali.

Cuore rossonero. A quel punto, ecco il Milan. Forte anche dell'assoluto gradimento del centrocampista classe 2000, da sempre tifoso rossonero. Il Diavolo è arrivato dopo, ma da quel punto in poi per tutti gli altri è stato troppo tardi. Perché, visto il Milan e la possibilità di esserne uno dei leader del futuro, Tonali non ha preso in considerazione altre possibilità. E Maldini ha chiuso un affare anche vantaggioso: 10 milioni di prestito, 15 di riscatto e 10 di bonus. Al massimo, Tonali al Milan costerà 35 milioni. Quasi la metà di quanti ne avrebbe messi sul piatto il Barça a gennaio.