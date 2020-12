L'Inter e Conte uniti per ripartire e lottare per lo Scudetto. Intanto si scalda il mercato in uscita

Nelle scorse ore è andato in scena il chiarimento, o faccia a faccia se vogliamo, fra la dirigenza dell'Inter, Antonio Conte e la squadra. Perché se da una parte è vero che la vittoria della Champions League non poteva essere l'obiettivo stagionale, dall'altra è evidente come il quarto posto nel girone e l'addio all'Europa sia stato uno stop decisamente inatteso e arrivato troppo presto. La società nerazzurra continua ad essere con l'allenatore, anche se la sensazione è che solo la vittoria dello Scudetto possa regalare a Conte la certezza della permanenza anche in futuro.

Intanto, l'attualità parla del campo, della prossima sfida contro il Cagliari e pure del mercato. Già, perché una rosa extralarge come quella dell'Inter è fin troppo ampia per una squadra che non ha più il fronte europeo. E gli indiziati alla partenza esistono già: il primo è Christian Eriksen. Inevitabile, dopo l'utilizzo praticamente nullo del danese in questi mesi. Ma l'ex Tottenham non sarà l'unico a salutare: in uscita ci sono pure Matias Vecino e Radja Nainggolan, ma pure Andrea Pinamonti potrebbe salutare la maglia nerazzurra nei prossimi mesi. Con una diversità rispetto al recente passato: la società avrebbe aperto alle partenze anche in prestito e non solo a titolo definitivo. Con l'obiettivo, evidente, di risparmiare qualcosa dal punto di vista degli ingaggi da qui a fine stagione.