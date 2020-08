L'Inter e il giorno uno del Conte-bis: il tempo dei dubbi è finito, ora i nerazzurri programmano

Il giorno uno dopo quello zero. Deciso che si andrà avanti d'amore e d'accordo, l'Inter e Antonio Conte pianificano il mercato che sarà. Con alcune indicazioni chiare: pochi colpi eclatanti, Messi permettendo, meno pressione in ottica vittoria e maggiore condivisione.

Nuova riunione. Dopo il summit di ieri, nella giornata da poco conclusa si sono rivisti gli stessi protagonisti. Il tecnico salentino, Zhang, Marotta e Ausilio. Notizie? La prima è che con la Fiorentina non si è trovato l'accordo per le conferme dei prestiti di Dalbert e Biraghi: ognuno tornerà al club di appartenza e poi si vedrà il da farsi. Per il resto, gli indiziati a una cessione eccellente rimangono tre: Skriniar, Brozovic e Lautaro. Per il primo resta d'attualità il canale col Tottenham che porterebbe N'Dombele a Milano. Il croato ha mandato segnali contrastanti, sull'argentino il discorso da fare è complicato perché coinvolge il Barcellona e da lì tutto può arrivare. I nerazzurri, per ora, fanno muro. E indiziati non vuol dire in sconto: le offerte devono essere davvero convincenti, per essere valutate. In entrata? I nomi sono quelli che Conte ha già fatto da tempo, da Tonali a Emerson Palmieri passando per Vidal. Il tempo dei dubbi è finito, inizia quello della programmazione.