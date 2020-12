L'Inter inserisce la sesta. Successo sofferto con lo Spezia, la classifica sorride a Conte

L'Inter trova la sesta vittoria consecutiva in campionato, dà continuità ai risultati e resta in scia al Milan in vetta alla classifica. Tante buone notizie, insomma, per Antonio Conte, anche se il successo per 2-1 contro lo Spezia nasconde ben più insidie di quante non possa sembrare. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri sono venuti fuori nella ripresa grazie alle reti di Hakimi e Lukaku, dimostrando comunque ottimo spirito e voglia di ottenere la vittoria.

Soddisfatto nel post gara lo stesso Conte, che ha elogiato le prestazioni dei singoli così come la continuità di risultati raggiunta. L'obiettivo è già spostato sulla gara col Verona, poi a detta dello stesso allenatore ci sarà tempo e modo per confrontarsi anche con la società per quel che riguarda il mercato di gennaio.