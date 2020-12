L'Inter non sfonda il muro ucraino. E l'Europa è ancora una volta un capitolo amarissimo

Niente biscotto. Il Real Madrid ha fatto ciò che doveva e ha battuto il 'Gladbach senza calcoli. L'Inter invece... si è autoeliminata dalla Champions League, mancando anche il salvagente Europa League. Lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha di fatto estromesso i nerazzurri dall'Europa relegando le ambizioni di Suning al solo campionato, ora vero, unico e solo obiettivo stagionale. Nonostante una gara dominata in lungo e in largo, l'Inter non è mai riuscita a sfondare il muro ucraino. Ci è andato vicino Lautaro, ci ha provato Barella con tanta energia, ma alla fine le speranze si sono infrante su una posizione sfortunata di Romelu Lukaku su colpo di testa di Sanchez.

In generale la partita dell'Inter non è stata da buttare, anzi. I voti alti nelle pagelle ci sono. Ma come detto è mancata cattiveria, cambio di passo, e pure qualche giocata individuale. Antonio Conte nel post partita ha detto di aver poco da rimproverare ai suoi e di avere invece qualche sassolino nelle scarpe da togliersi nei confronti delle decisioni arbitrali. Ma la storia non cambia: l'Inter, col quarto posto nel girone, è fuori dall'Europa.