L'Inter sbatte sulla traversa e frena con lo Shakhtar. Ma Conte può dirsi comunque soddisfatto

L'Inter non va oltre il pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda dei gironi di Champions League. Una partita dai due volti, che ha visto una squadra volitiva e a tratti frizzante nel primo tempo, stanca e con poche idee nelle ripresa. Da sottolineare soprattutto le prestazioni di Barella e D'Ambrosio. Un punto che comunque muove la classifica del gruppo e lascia aperto ogni scenario, anche alla luce del pareggio per 2-2 fra 'Gladbach e Real Madrid. In testa alla classifica ora ci sono proprio gli ucraini, poi l'Inter, i tedeschi e il Real fanalino di coda.

Una partita che al di là del risultato lascia soddisfatto Antonio Conte che ha visto nei suoi la voglia di fare la gara e di trovare la vittoria nonostante una stanchezza piuttosto evidente nel finale. Nel post gara il tecnico ha fatto i complimenti e si è detto orgoglioso del gruppo, che intanto domani ritroverà anche Skriniar, Gagliardini e Radu.