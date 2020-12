L'Inter si gioca tutto contro lo Shakhtar. Dentro o fuori, senza temere il biscotto: parla Conte

“Dentro o fuori, o tutto o niente”: Più chiaro di così, Antonio Conte non poteva essere. La sua Inter, tra poche ore in campo contro lo Shakhtar Donetsk, si gioca le sue ultime possibilità di andare avanti in Champions League. Senza pensare al possibile biscotto tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach, che metterebbe fuori gioco l’Inter anche in caso di vittoria: “Parliamo di Champions League e di grandi club, non di tornei da bar. Vorrei che nessuno cavalchi questa storia deprimente. Nel calcio a questi livelli giocano tutti per vincere”. Per farlo, ovviamente, la Beneamata dovrà segnare, cosa non riuscita all’andata: “Una gara combattuta, loro sono una buonissima squadra allenata da un bravissimo allenatore”. Anche con qualche indisponibile: “A centrocampo la situazione non è delle migliori”.

