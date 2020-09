L'Inter si regala il colpo Kolarov, aspetta Arturo Vidal e pensa di trattenere Skriniar

Ultime ore importanti, per il mercato dell'Inter. La società nerazzurra, dopo essersi sfilata dalla corsa a Leo Messi per bocca del ds Ausilio, ha scelto di accelerare per Aleksandar Kolarov. Accordo trovato con la Roma sulla base di 1,5 milioni di euro, per il serbo contratto di 1 anno più opzione di rinnovo per il secondo al raggiungimento di un basso numero di presenze.

Le manovre nerazzurre però non sono finite qua: Ausilio e Marotta, su spinta di Antonio Conte, continuano infatti a tessere la tela per arrivare ad Arturo Vidal. Il cileno non vede l'ora di riabbracciare il suo ex allenatore e di lasciare la polveriera blaugrana, ma l'Inter non ha intenzione di trattare col Barça. Per Vidal, insomma, la società nerazzurra aspetterà che il giocatore stesso ed il club catalano trovino l'accordo per la risoluzione. A quel punto, sarà libero di firmare con l'Inter. Un'operazione che ripercorrerebbe la strada intrapresa con lo United per Alexis Sanchez.

Chiusura con Milan Skriniar: "Non ho motivo di lasciare l'Inter. E Conte mi vuole ancora a Milano", le parole del difensore dal ritiro della nazionale slovacca. Una dichiarazione che, nonostante le voci di mercato, portano a pensare ad una sua permanenza alla Pinetina.