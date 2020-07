L'Inter torna a vincere con i soliti noti, Conte si riprende il 2° posto. E vuole tenere Sanchez

Un 3-0 per tornare alla vittoria e riprendersi il secondo posto. L’Inter riparte dalla rotonda vittoria a Marassi sul Genoa, firmata dai soliti noti: doppietta di Romelu Lukaku, gol di Alexis Sanchez. Restano in chiaroscuro Eriksen e Lautaro, due piccole spine da risolvere per Antonio Conte. Che, forse anche per questo, manda un messaggio chiaro alla dirigenza: il cileno va trattenuto a tutti i costi per la prossima Europa League. Anche perché vincere, o almeno provare a farlo, la seconda coppa europea è diventato a questo punto il principale obiettivo dei nerazzurri. A meno che, in fin dei conti, Conte non pensi al secondo posto più di quanto non voglia ammettere.