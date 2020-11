L'Inter travolge il Toro. Pazza e grande solo per mezz'ora, ma non ditelo a Conte

Ci sono un paio di cose che ad Antonio Conte non vanno dette. Che la sua Inter è pazza: non lo sa e non gli interessa. O che la sua Inter è una grande squadra: non lo è, assicurano in coro lui e anche Romelu Lukaku. Eppure, pazza e grande l’Inter lo è stata, per mezz’ora: l’ultima del pirotecnico 4-2 rifilato al Torino in quel di San Siro. L’immagine più nitida di tutto quello che funziona e non funziona nella stagione dei nerazzurri, sorprendente se sulle montagne russe la tifoseria non fosse abituata ad andarci da una vita. Primi 60 minuti da buttare: Young & Co sono lenti, svogliati, brutti e impacciati. Infatti perdono 2-0. Poi il gigante belga si mette la squadra sulle spalle, uno dei peggiori (Alexis Sanchez) suona la sveglia, Lautaro Martinez scalcia e sbuffa come il Toro che sa essere, al cospetto di quello granata. E l’Inter, che grande forse lo è solo in potenza, ma può diventarlo, tira fuori gli artigli, prende per le corna l’avversario, lo sbrana. Finisce 4-2 una partita che dà tanto da pensare, anche in vista di un tour de force faticosissimo e per nulla scontato. La classifica dice che la Beneamata è lì, a un passo dalle grandi, dai piani alti della classifica. Con tanto lavoro da fare.