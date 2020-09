L'Inter vince e convince a metà. A Conte va bene così: la panchina fa la differenza

Nella vittoria, rocambolesca e di rimonta, conquistata dall'Inter contro la Fiorentina , ci sono tanti motivi per cui Antonio Conte può essere soddisfatto. Prima di tutto la capacità della sua squadra di non abbattersi e di riuscire a restare in partita fino all'ultimo minuto; poi, la grande qualità offensiva, testimoniata dai quattro gol e dalle tante occasioni create. Di contro, ci sono da registrare alcune bocciature , soprattutto nel reparto arretrato, bucato troppo facilmente.