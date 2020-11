L'Inter vince e convince. Riscatto per i nerazzurri, ma per Conte non è stata la miglior prestazione

vedi letture

L'Inter vince, convince e si rilancia nel pomeriggio del Mapei Stadium contro il Sassuolo. 0-3 per i nerazzurri con le reti di Sanchez e Gagliardini e l'autogol di Chiriches ma è la prestazione della formazione di Antonio Conte a essere stata davvero sopra le righe. Non per l'allenatore, che nel post gara ha affermato che quella contro i neroverdi non è stata la migliore prova dei suoi in questa stagione: "Il risultato condiziona i giudizi", secondo lo stesso Conte.

Davvero tante note positive anche dal punto di vista individuale, a cominciare dalla coppia d'attacco formata da Lautaro e Sanchez, con Lukaku entrato soltanto a pochi minuti dalla fine. Ottima prestazione anche per Darmian e Gagliardini e mossa tattica azzeccatissima per Conte che ha rinunciato al trequartista schierando Barella nel ruolo di play davanti alla difesa. Riscatto anche per Vidal dopo l'espulsione rimediata in Champions.