L'Italia è testa di Serie per le qualificazioni Mondiali. Quattro gol all'Estonia, due di Grifo

L'Italia vince per quattro a zero contro l'Estonia, centrando il ventesimo risultato utile consecutivo a due anni dall'ultima sconfitta contro il Portogallo. Non è l'unica buona notizia di serata, perché il 4-0 vale per la fascia da testa di serie per il prossimo sorteggio dei gironi delle qualificazioni Mondiali del prossimo 7 dicembre.

Tanti giovani, ottima la prova di Vincenzo Grifo, autore di un gol. Esultanza per Bernardeschi dopo un inizio complicato con la Juventus, anche Orsolini insacca un rigore per mostrare il poker. Soddisfatto il commissario tecnico ad interim, Alberico Evani, felice per le prestazioni di Pessina, Grifo e Orsolini.